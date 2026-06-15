Il provvedimento riguarda le posizioni debitorie maturate tra il primo gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023 e consentirà ai contribuenti di regolarizzare le pendenze relative a Imu, Tari, Servizio Idrico e Canone Unico Patrimoniale

È stato predisposto il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali che consentirà ai contribuenti di regolarizzare le posizioni debitorie maturate nei confronti del Comune tra il primo gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023.

A renderlo noto, attraverso una nota, è Antonino Ravenna, presidente della Commissione Affari Generali e Bilancio del Comune di Vibo Valentia ed esponente del Partito democratico. Secondo quanto riferito, il testo è il risultato dell'attività svolta dalla commissione nelle ultime settimane e del confronto tra i gruppi consiliari.

«Dopo il lavoro portato avanti dalla Commissione Affari Generali e Bilancio, grazie al contributo e al confronto tra maggioranza e opposizione, siamo giunti alla predisposizione del regolamento sulla definizione agevolata delle entrate comunali», dichiara Ravenna.

Il provvedimento, si legge ancora nel comunicato, riguarda Imu, Tari, Servizio Idrico e Canone Unico Patrimoniale (Cu p) e consentirà ai contribuenti interessati di accedere agli strumenti previsti dalla normativa vigente per la definizione delle pendenze nei confronti dell'ente.

L'iniziativa punta a favorire la regolarizzazione delle situazioni debitorie e, al tempo stesso, il recupero delle somme dovute al Comune. Conclusa la fase di predisposizione del regolamento, il testo dovrà ora essere sottoposto all'esame del Consiglio comunale per l'approvazione definitiva.

«Desidero ringraziare tutti i consiglieri presenti in Commissione per il contributo fornito e per il lavoro svolto durante l’iter che ha portato alla predisposizione del regolamento. Si tratta di un risultato importante raggiunto attraverso un confronto costruttivo e nell’interesse esclusivo della città», conclude Ravenna.