Candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Vibo - Gioia Tauro e nel listino plurinominale Calabria per il Movimento 5 Stelle

Il deputato Riccardo Tucci, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Vibo – Gioia Tauro e nel listino plurinominale Calabria per il Movimento 5 Stelle, in vista delle Politiche del 25 settembre, sarà presente con gli attivisti vibonesi domani mattina, 3 settembre, ad un gazebo con finalità informative ed elettorali su corso Vittorio Emanuele III, all’altezza di piazza Santa Maria. «Il parlamentare – riferisce una breve nota – nel corso della mattinata spiegherà ai cittadini i punti salienti del programma elettorale, dal salario minimo alla cancellazione definitiva dell’Irap per tutte le imprese, dalla lotta alle diseguaglianze alla necessità di una strategia di contrasto all’aumento delle bollette di luce e gas per le famiglie e le aziende. Spiegherà, altresì, perché è importante stare dalla parte giusta con Giuseppe Conte presidente e il Movimento 5 Stelle».