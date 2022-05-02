Tra i temi discussi, lo stato del sistema sanitario vibonese: «Abbiamo portato sul tavolo criticità, proposte e obiettivi»

Una delegazione del Partito democratico formata dal segretario provinciale Giovanni Di Bartolo, dal deputato Antonio Viscomi, dal consigliere regionale Raffaele Mammoliti e da una rappresentanza degli amministratori locali ha incontrato, questa mattina, il prefetto di Vibo Valentia Roberta Lulli.

«Voglio ringraziare il prefetto per la disponibilità dimostrata nel voler interloquire sulle tematiche attinenti lo stato dei servizi e della sicurezza del sistema sanitario, della rete ospedaliera e dell’assistenza territoriale della provincia di Vibo Valentia», ha dichiarato a margine dell’incontro il segretario Pd di Vibo Giovanni Di Bartolo. «Abbiamo voluto rappresentare al prefetto criticità, proposte, obiettivi per i quali abbiamo richiesto una specifica attenzione nello svolgimento della sua autorevole funzione, assicurando altresì impegno e ogni azione utile da parte della nostra rappresentanza presso il Consiglio regionale e il Parlamento».