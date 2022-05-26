Tavola rotonda e dibattito con il componente della commissione parlamentare Antimafia Gianluca Cantalamessa. Tra i relatori anche il senatore Fausto De Angelis

Domani 27 maggio, alle ore 9.30, nella sede dell’Istituto Italiano di Criminologia di Vibo Valentia sarà presente Gianluca Cantalamessa, presidente del Dipartimento nazionale antimafia della Lega e componente della Commissiona parlamentare antimafia, per una tavola rotonda su “Interdittive antimafia e scioglimento comune: strumenti ai limiti della costituzionalità”. Parteciperanno all’evento il senatore Fausto De Angelis, il professore Luciano Maria Delfino, l’avvocato Stefano Luciano e l’avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, organizzatori quest’ultimi della manifestazione, unitamente al rettore Saverio Fortunato. Modererà il dibattito il giornalista de LAC Pasquale Motta. Luciano e Saccomanno, che hanno voluto con forza questa manifestazione, sono più che convinti che «la normativa sia fortemente elusiva dei principi costituzionali e che debba essere modificata, aumentando quel confronto preliminare che, allo stato, manca completamente. Così come, appare inverosimile che si interrompa il percorso democratico voluto dai cittadini con la elezione del sindaco e del consiglio comunale, per questioni riguardanti solo e spesso, alcuni eletti del consesso. La riforma auspicata dovrebbe, pertanto, anche, prevedere – a parere dei due – la possibilità della continuazione dell’attività amministrativa, con allontanamento dei soggetti che hanno assunto condotte illecite e con pene più severe per costoro, con, eventualmente, la nomina di un tutore che dovrebbe accompagnare la gestione dell’ente verso un percorso di risanamento e di bonifica».