Nel partito hanno deciso di entrare anche Giuseppe Romano e Giuseppe Tropeano. A tutti loro l'augurio di buon lavoro del segretario regionale Fabio Scionti

Cresce e si rafforza con nuove adesioni il gruppo di Azione a Vibo Valentia. Da oggi si uniscono al progetto liberale e riformista del partito anche Giuseppe Romano, Stefano Luciano (fino ad oggi capogruppo consiliare del Pd al Comune di Vibo Valentia), Claudia Gioia, Samantha Mercadante e Giuseppe Tropeano. L’ingresso di nuove forze nel partito «è il frutto di una intensa e proficua interlocuzione» avviata nelle ultime settimane con la segreteria regionale guidata da Fabio Scionti e con il segretario nazionale Carlo Calenda. «Queste nuove adesioni – afferma Fabio Scionti – e l’interesse che vediamo attorno al nostro partito, sempre crescente, ci inorgogliscono e ci danno la spinta giusta per continuare a lavorare per un progetto europeista e riformista anche in Calabria. La nostra terra, più di altre, ha bisogno di competenze, concretezza e capacità gestionale per risolvere e superare le tante emergenze esistenti. Ai nuovi “azionisti” l’augurio di buon lavoro in un territorio che ha tanto bisogno di competenze e concretezza».