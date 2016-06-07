Non si fa attendere il nuovo corso firmato L’Andolina. Ad appena ventiquattro ore dalla proclamazione degli eletti, il primo cittadino ha individuato i suoi più stretti collaboratori

Nominata la giunta comunale. A ventiquattro ore dalla proclamazione degli eletti, il sindaco Corrado L’Andolina ha nominato il nuovo esecutivo comunale. Una scelta resa possibile grazie ai pregressi accordi maturati all’interno della compagine “Identità e futuro per Zambrone” che è risultata vincitrice delle elezioni di domenica scorsa.

Zambrone, Corrado L’Andolina a valanga. La composizione del consiglio

Due i criteri, improntati alla valorizzazione dell’elemento democratico, all’equilibrio territoriale e alla quota rosa chiesta dalla legislazione vigente. L’assessore, cui è andata anche la carica di vicesindaco è Domenico Muggeri, che con 171 preferenze è risultato il più votato in assoluto. Originario e residente nella frazione San Giovanni è molto conosciuto per il dinamismo sociale e per la sua professione (geometra, libero professionista). Domenico Muggeri aveva già fatto parte del civico consesso, sempre con la compagine “Identità e futuro per Zambrone”, nell’amministrazione 2014-2015 retta dal commissario prefettizio dottor Sergio Raimondo.

A Domenico Muggeri vanno le deleghe alla Gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e graffiti, Infrastrutture, Lavori pubblici, Politiche energetiche, Segnaletica e parcheggi, Servizi cimiteriali, Viabilità.

L’altro assessore è Antonella Grillo, originaria del capoluogo e attualmente residente in località Madama. Il neo assessore è stato eletto consigliere con 71 preferenze. Anche Antonella Grillo si è candidata per la terza volta con lo stesso schieramento. Queste le deleghe ricevute: Mense scolastiche, Pari opportunità, Politiche per la famiglia, Reti informatiche, Igiene e Sanità, Servizi per l’infanzia, Trasporti di carattere sociale.

L’esecutivo così nominato è alla sua prima esperienza di governo municipale. Dopo la convalida, tutti i consiglieri saranno investiti di altre deleghe. L’attuale amministrazione, insomma, intende sollecitare tutti gli eletti ad un impegno proficuo e costante.