Covid e rientro a scuola, a Joppolo fissato uno screening sugli alunni

Il Comune di Joppolo si prepara al rientro a scuola. Dopo lo stop alle lezioni in presenza dal 10 al 15 gennaio a causa della diffusione del contagio da Covid-19 sul territorio, il ritorno sui banchi è fissato per lunedì 17. Proprio per quel giorno, l’amministrazione comunale in collaborazione con l’Asp di Vibo Valentia ha organizzato uno screening con tamponi antigenici sugli alunni di tutte le scuole joppolesi.



I test verranno eseguiti direttamente all’interno dei plessi scolastici, secondo i seguenti orari:

– alle ore 8 nelle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Joppolo;

– alle ore 9 nelle scuole d’infanzia e primaria della frazione Caroniti;

– alle ore 10 nella scuola d’infanzia della frazione Coccorino.



L’esito del tampone – informa il sindaco, Giuseppe Dato – sarà trasmesso sul numero di cellulare fornito agli operatori al momento dello screening.