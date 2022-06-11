Martedì 14 giugno al pontile Marina Carmelo la terza edizione dell’evento "Il sole amico della pelle?" promosso dal gruppo Vi.Gi.

Un pomeriggio con il dermatologo per imparare a difendere la pelle dai raggi dannosi del sole ai quali si è esposti in maniera particolare con l’arrivo della bella stagione e per imparare a goderne dei benefici in tutta sicurezza.



Martedì 14 giugno tra le passerelle del pontile del Marina Carmelo a Vibo Valentia Marina, dalle 18.30 alle 21.00 il gruppo Vi.Gi. promuove la terza edizione dell’ evento: Il sole amico della pelle? «Parola d’ordine per la salute e la prevenzione dai danni solari è: attenzione, – dice Mariateresa Rosano, coordinatrice del Gruppo Vi.Gi. e promotrice dell’ evento – attenzione al modo in cui ci esponiamo ai raggi UV e anche al saper riconoscere i segni che ne identificano i potenziali traumi sul nostro corpo. L’estate è la stagione in cui non solo il nostro viso è maggiormente esposto al sole ed è per questo che come Gruppo Vi.Gi., da sempre attenti alla salute delle persone, promuoviamo per il terzo anno un evento di sensibilizzazione gratuito e aperto a tutti».

Grazie alla presenza del prof. Steven Paul Nisticò, Specialista e Professore Associato in Dermatologia ci sarà la possibilità di sottoporsi ad un controllo gratuito della pelle e fare il pieno di consigli per affrontate in tutta sicurezza l’estate. Un piccolo villaggio della salute, allestito al Marina Carmelo, dove coniugare la salute anche allo sport, in questo caso la vela, dove saranno presenti anche i camper della LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) e dell’AVIS (Associazione Italiana Volontari del Sangue) per interagire con i partecipanti che, come nelle precedenti edizioni, si annunciano numerosi.