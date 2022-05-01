L'iniziativa promossa dalla presidente dell'Avis comunale di Pizzo Carmen Muzzì per testimoniare i valori della solidarietà e incrementare iniziative condivise

Per la prima volta a Vibo Marina, l’Avis comunale di Pizzo ha organizzato una raccolta di sangue, coinvolgendo la Capitaneria di Porto che ha

immediatamente aderito alla nobile iniziativa testimoniando concretamente lo spirito e i valori di solidarietà, attraverso la donazione del sangue come atto di partecipazione attiva alla vita sociale e civica.

Soddisfatta la presidente dell’Avis comunale di Pizzo Carmen Muzzì «per la generosa disponibilità e straordinaria sensibilità dimostrata dal comandante di Fregata Massimiliano Pignatale».

All’iniziativa ha preso parte anche la Guardia di finanza di Vibo Marina e il commissario prefettizio del Comune di Pizzo Antonio Reppucci. «L’iniziativa – ha affermato Carmen Muzzì – non resterà certamente l’ultima, seguiranno protocolli d’intesa con l’intento di sviluppare iniziative condivise al fine di garantire un’adeguata disponibilità di sangue ed emocomponenti a tutti i pazienti che ne hanno necessità».

