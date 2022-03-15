L’iniziativa portata avanti dalla sezione provinciale Lilt in collaborazione con il medico chirurgo Carlo Talarico. Il professionista si è reso disponibile per una giornata di prevenzione del tumore della tiroide

La lotta ai tumori passa anche dalla prevenzione. Come ogni anno, dal 19 al 27 marzo è tradizionalmente indetta dalla Lilt – lega italiana per la lotta contro i tumori – la settimana nazionale della prevenzione. Nel corso di queste giornate vengono organizzate iniziative e campagne volte ad implementare la cultura della prevenzione oncologica. La diffusione e il rafforzamento della cultura della prevenzione è il fulcro della attività Lilt durante tutto l’anno, tanto sul territorio nazionale quanto su quello locale. [Continua in basso]

Iniziative sono in programma anche a Vibo grazie alla sinergica collaborazione tra Lilt Vibo e il medico Carlo Talarico, rinomato chirurgo. Il professionista, con pluridecennale esperienza nella chirurgia oncologica ha aderito con generosità alla richiesta Lilt e si è reso disponibile per una giornata di prevenzione del tumore della tiroide. Chi interessato, nella giornata del 21 marzo, potrà sottoporsi a visita ed ecografia presso la sede Lilt sita in via Terravecchia, numero 98. La prestazione è gratuita ma è necessario prenotarsi telefonando al numero Lilt 3922845923.