Ventimila i volontari che in tutta Italia si occuperanno dell’iniziativa nel giorno della festa della mamma. Nella città napitina l'appuntamento è in piazza della Repubblica

Domenica otto maggio, in occasione della festa della mamma, l’azalea dell’Airc (Fondazione italiana per la ricerca sul cancro) tornerà a colorare tante piazze in tutta Italia per sostenere gli studiosi che sono impegnati nel fornire diagnosi sempre più precoci e ricercare terapie efficaci e veloci per i tumori che colpiscono le donne.

Ogni anno, infatti, la fondazione – attraverso le sue referenti regionali e provinciali – organizza un “banchetto” nelle piazze d’Italia per la vendita delle azalee (fiore che notoriamente si associa alla figura femminile, e, nello specifico, alla mamma). Anche a Pizzo si terrà l’iniziativa, che prenderà forma in piazza della Repubblica, e sarà promossa da Giusy Federico, referente e volontaria Airc di Pizzo da oltre vent’anni, la quale ha già in passato coordinato eventi per diffondere la cultura della prevenzione dei tumori femminili. [Continua in basso]

Il primo ottobre del 2019 e 2020, infatti, la referente ha organizzato due convegni per sottolineare l’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno. Ottobre è infatti il mese dedicato a tale tematica, promossa dalla sede nazionale da Lilt (lega italiana per la lotta contro i tumori).

Per quanto riguarda domenica prossima, dunque, chiunque vorrà acquistare le piante potrà recarsi in piazza della Repubblica, contribuendo alla ricerca contro il cancro. La fondazione precisa: «Ventimila volontari Airc tornano nelle piazze domenica 8 maggio 2022 per distribuire l’Azalea della Ricerca. Insieme verrà consegnata la speciale guida con informazioni su prevenzione, cura dei tumori e alcune salutari ricerche. Per chi desidera fare una sorpresa a mamma, anche se a distanza, è possibile ordinare l’azalea su amazon.it».