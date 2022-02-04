Illustrata la programmazione seguita negli hub permanenti, nelle postazioni mobili e nei centri dedicati alla vaccinazione dei piccoli pazienti

L’Asp di Vibo Valentia ha programmato la nuova fase della campagna vaccinale valida fino al 13 febbraio. Nello schema diffuso anche sul sito dell’ente, vengono illustrati orari e date disponibili negli hub permanenti, nelle postazioni mobili e nei centri dedicati alla vaccinazione dei piccoli pazienti.

I dati Covid nel Vibonese

Intanto, in merito ai dati Covid riferiti alla provincia di Vibo, i contagi nelle ultime 24 ore sono stati 234, 1 morto. 80 le persone guarite, 21.424 i positivi da inizio pandemia. Attualmente i contagi sono 11.336, 12 i ricoveri nei reparti ordinari. I deceduti in totale sono 144.