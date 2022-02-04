L’Asp di Vibo Valentia ha programmato la nuova fase della campagna vaccinale valida fino al 13 febbraio. Nello schema diffuso anche sul sito dell’ente, vengono illustrati orari e date disponibili negli hub permanenti, nelle postazioni mobili e nei centri dedicati alla vaccinazione dei piccoli pazienti.

I dati Covid nel Vibonese

Intanto, in merito ai dati Covid riferiti alla provincia di Vibo, i contagi nelle ultime 24 ore sono stati 234, 1 morto. 80 le persone guarite, 21.424 i positivi da inizio pandemia. Attualmente i contagi sono 11.336, 12 i ricoveri nei reparti ordinari. I deceduti in totale sono 144.