Covid, riesplodono i contagi a Gerocarne. Il sindaco chiude le scuole

Scuole chiuse questa mattina a Gerocarne, già in zona rossa fino al 31 maggio, dopo la positività al Covid di 10 persone. Tra questi sono risultati positivi al test molecolare anche due bambini della scuola media che fino a giovedì hanno frequentato il plesso. Torna ad alzarsi il livello di allerta a Gerocarne, ed in particolare nella frazione di Sant’Angelo dove sono presenti 9 dei 10 positivi.

La comunicazione è giunta ieri sera dal sindaco Vitaliano Papillo in diretta Facebook. Lo stesso ha annunciato di avere avuto il responso dal dipartimento di prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia. Si procederà in queste ore ad eseguire test molecolari ai ragazzi delle classi frequentate dai bambini oltre ai ragazzi che utilizzano lo scuolabus. Il sindaco nell’augurare una pronta guarigione ai concittadini risultati affetti dal virus raccomanda di limitare le uscite allo stretto necessario per contenere la diffusione del virus. Con i nuovi casi sale dunque a 38 il numero dei contagiati nel paese del vibonese, così suddivisi: 27 ad Ariola, 9 a Sant’Angelo e 2 a Gerocarne.