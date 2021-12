Covid, troppi casi positivi a Filogaso: il sindaco Trimmeliti “chiude” il paese

Casi di positività al Covid in «preoccupante ascesa» a Filogaso, dove il sindaco Massimo Trimmeliti ha disposto, tramite un’ordinanza, la chiusura di una lunga serie di attività da domani fino al 9 gennaio. Disposto lo stop per attività commerciali come bar, pub, pasticcerie ed esercizi assimilati, dalle 20 alle ore 5 del giorno successivo, mentre rimane consentito dopo le ore 20 il servizio di asporto. Sospensione del mercato settimanale e tutte le cerimonie del genere «feste di compleanno, ricorrenze e simili in cui sono previsti assembramenti di persone». L’ingresso nei piccoli esercizi commerciali (macellerie, panifici, generi alimentari) è consentito con modalità di una persona alla volta. Chiusura del parco giochi e delle piazze all’interno del territorio comunale e sospensione di ogni attività dei centri di aggregazione sociale e religiosa presenti sul territorio nonché delle funzioni religiose in presenza. Gli uffici comunali saranno aperti al pubblico esclusivamente su prenotazione.