Il coronavirus non molla la presa sul Vibonese. Oltre 600 casi a Pizzo

Non si arresta il coronavirus nel Vibonese. Sono 16.103 i casi attualmente attivi fra quelli tracciati. Molti, però, quelli non tracciati. Se a Vibo Valentia e frazioni si arriva a quasi mille positivi, non va meglio a Pizzo dove i positivi sono oltre 600 e lunghe code si registrano nelle farmacie per i tamponi. Preoccupazione anche a Nicotera dove la situazione epidemiologica continua ad avere proporzioni considerevoli e dove nei giorni scorsi è stata sospesa la didattica in presenza al Liceo classico e al tecnico industriale. Tra scuola dell’infanzia, elementare e media si segnalano invece a Nicotera circa una ventina di contagi. Sono invece oltre 60 i contagiati, sia a Rombiolo che a Zaccanopoli. In tale ultimo paese le funzioni religiose sono state sospese e le scuole restano ancora chiuse. Oltre 80 casi si registrano invece a San Calogero, ma la situazione preoccupa anche a Filandari, Limbadi, Monterosso Calabro, Vallelonga, Capistrano, Vazzano, Vallelonga, Acquaro, Ionadi, Joppolo e Mileto.