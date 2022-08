Dopo le proteste a Nardodipace riapre la guardia medica

Buone notizie per la comunità di Nardodipace. Torna in paese la guardia medica. Ne dà contezza il sindaco Antonio Demasi che proprio nei giorni scorsi aveva sollecitato l’Asp di Vibo Valentia al fine di addivenire ad una soluzione. Il primo cittadino aveva chiesto «l’immediato intervento, mediante nomina, di un medico sostituto in attesa del titolare, al fine di evitare possibili turbamenti dell’ordine pubblico». La mancanza della figura sanitaria, infatti, aveva destato allarme nel piccolo centro del Vibonese. Nella comunicazione del Comune, si informano dunque i cittadini che da domani 20 agosto 2022 dalle ore 9.30 alle 13.00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00 sarà attivo il servizio di medicina di base pressi i locali della Guardia medica di Nardodipace. La disponibilità, si fa rilevare invece nella lettera Asp, è stata espressa dalla dottoressa Federica Pollicino. La necessità era quella «di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria all’interno del Comune».