Sanità, Fials Vibo si allarga: il benvenuto ai nuovi iscritti

Il segretario provinciale Amerigo Colaci annuncia l'adesione di numerosi lavoratori Asp: «Al lavoro per cercare di risollevare la sanità malata del nostro territorio»

La famiglia Fials Vibo Valentia cresce. La segreteria provinciale dell’organizzazione sindacale rende noto l’incremento numerico dei suoi iscritti, grazie alla adesione di un nutrito numero di lavoratori Asp ex appartenenti al sindacato Fsi-Usae. «Un ringraziamento – scrive in una nota il segretario provinciale Fials, Amerigo Colaci – va all’ex segretario provinciale Fsi-Usae Domenico Soldano da parte di questa segreteria provinciale, dal segretario regionale Bruno Ferraro e da parte del consigliere nazionale Fials di Vibo Valentia Antonio Comito. Questa segreteria, con tutto il direttivo, accoglie a braccia aperte i nuovi arrivati con il pensiero e l’intento di una collaborazione fattiva e proficua tra tutti gli iscritti, nell’interesse della tutela dei lavoratori e per cercare di risollevare la sanità malata del nostro territorio».