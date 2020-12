Covid, in calo nuovi contagi in Calabria: +166, quattro le vittime

Sette ricoverati in più nei reparti, -2 in terapia intensiva. In provincia di Vibo Valentia 15 nuovi casi e 300 casi attualmente positivi

In calo il numero dei nuovi contagiati in Calabria: sono 166 quelli riscontrati oggi (erano 228 ieri), a fronte di un minore numero di tamponi. Dimezzate le vittime rispetto a ieri: 4 (396 in totale). Aumentano di sette unità i ricoveri nei reparti (346) mentre diminuiscono di 2 le terapie intensive (21). Segno meno anche per gli isolati a domicilio che sono 8.955 (-65). I guariti sono 10.244 (+222). Le persone risultate positive dall’inizio della pandemia sono complessivamente 19.962 a fronte di 385.776 soggetti sottoposti a test (per un totale 399.500 test eseguiti) di cui 365.814 risultati negativi. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 26, Catanzaro 17, Crotone 11, Vibo Valentia 15, Reggio Calabria 91. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti Cosenza: Casi attivi 4.721 (88 in reparto AO Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano e 20 al presidio ospedaliero di Cetraro; 8 ricoverati all’ospedale da campo;9 in terapia intensiva, 4583 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 1675 (1507 guariti, 168 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 1403 (25 in reparto all’AO di Catanzaro; 19 P. O Lamezia Terme; 11 ricoverati all’AOU Mater Domini; 3 in terapia intensiva; 1345 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1357 (1277 guariti, 80 deceduti). – Crotone: Casi attivi 744 (38 in reparto; 706 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 1.237 (1213 guariti, 24 deceduti). Vibo Valentia: Casi attivi 300 (12

ricoverati, 288 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 840 (815 guariti, 25 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1954 (100 in reparto; 12 P.O. di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1833 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 5327 (5228 guariti, 99 deceduti).

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 657.