Il nuovo sodalizio è composto da professionisti del settore sanitario e non solo e si prefigge l’obiettivo di sensibilizzare e informare la cittadinanza

È stata costituita, con sede legale a Vibo Valentia l'Associazione “Igea”. La nuova realtà associativa, priva di scopo di lucro, apolitica e priva di finalità sindacali, nasce con l'obiettivo di «promuovere la cultura della salute, del benessere e della prevenzione, perseguendo come obiettivo principale l’orientamento sanitario».

Tra le attività previste dallo Statuto, si legge in una nota, figurano «l'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari e corsi di formazione su tematiche sanitarie, sociali e culturali, l'attività di informazione e l’orientamento dei cittadini rispetto ai servizi sanitari territoriali, nonché la pubblicazione e diffusione di materiale informativo coerente con gli scopi statutari».

Il Consiglio direttivo resta in carica cinque anni e risulta così composto: Antonella Ascoli, Laura Battaglia, Sabrina Caglioti, Sara Leoni, Massimiliano Lo Gatto, Daniela Marrabello, Marina Rossetto, Aurora Russo, Maria Teresa La Torre, Alfonso Zappone.

Presidente è l’avvocato Sabrina Caglioti, già alla guida di diverse associazioni presenti nel territorio, vicepresidente l’avvocato Marina Rossetto, tesoriere la dott.sa Aurora Russo, segretario il dott. Alfonso Zappone. «Il direttivo tutto, così composto, vanta esperienza nel campo e darà un fattivo contributo allo scopo sociale con positiva ricaduta sul territorio, avendo un approccio multidisciplinare che tende a promuovere il dialogo tra le professioni e a costruire una rete di collaborazione al servizio dei cittadini. L’Associazione si doterà di una pagina social al fine di divulgare le iniziative e le attività. Possono aderire all’Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità statutarie e che intendano contribuire, con la propria opera, esperienza e disponibilità, al loro perseguimento» conclude il comunicato.