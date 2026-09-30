Riparte il reparto di Psichiatria dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Dopo il completamento della procedura di assunzione del personale necessario, il servizio torna operativo con cinque posti letto, oltre al primario, quattro medici strutturati e sette infermieri.

A dare notizia della ripresa dell’attività è il presidente della Conferenza dei sindaci, Salvatore Fortunato Giordano, che sottolinea l’importanza del provvedimento per la sanità vibonese e per un territorio nel quale l’assenza del servizio aveva determinato un vuoto particolarmente avvertito.

La riapertura nelle ultime ore del mandato di Sestito

La riapertura del reparto arriva proprio nelle ultime ore del mandato del commissario dell’Asp di Vibo Valentia Vittorio Sestito, destinato da domani ad assumere l’incarico di direttore generale dell’Asp di Cosenza. Al suo posto arriverà il generale Antonio Battistini, che già aveva guidato l’Asp di Vibo in passato prima dello scioglimento per mafia.

«Mi sembra una buona notizia – afferma Giordano – proprio alla conclusione del mandato del commissario, che colma un vuoto molto avvertito nella comunità e soprattutto tra i sindaci». Il presidente della Conferenza dei sindaci saluta quindi positivamente il nuovo intervento e rivolge il proprio ringraziamento a Sestito e Ilario Lazzaro.

Il ritorno in funzione della Psichiatria rappresenta dunque un nuovo tassello nel tentativo di rafforzare i servizi dell’ospedale Jazzolino, con un organico che, secondo quanto comunicato, può contare sul primario, quattro medici e sette infermieri. « A loro - conclude Giordano - facciamo gli auguri di buon lavoro».

Il 5 ottobre l’incontro dei sindaci con Battistini

Intanto, il confronto sulle condizioni della sanità provinciale proseguirà già nei prossimi giorni. Lunedì 5 ottobre alle ore 11 il Comitato ristretto dei sindaci incontrerà il nuovo commissario dell’Asp di Vibo Valentia, Antonio Battistini.

L’incontro, richiesto dallo stesso organismo dei sindaci, servirà a fare il punto sulla situazione dell’Azienda sanitaria provinciale e sui principali nodi ancora aperti. Per Battistini sarà uno dei primi confronti istituzionali dopo il suo insediamento alla guida dell’Asp vibonese.