Succede a Raffaele Bava. L’avviso era stato pubblicato nel dicembre 2023, nei giorni scorsi il completamento delle procedure e l’approvazione della graduatoria definitiva. Ecco i dettagli

Cambio al vertice del Distretto sanitario unico di Vibo Valentia. Il nuovo direttore è infatti la dottoressa Maria Dolores Passante, risultata vincitrice del concorso bandito dall’Azienda sanitaria provinciale nel dicembre del 2023 e che ha trovato conclusione nei giorni scorsi con l’approvazione della graduatoria definitiva e il conferimento dell’incarico quinquennale.

La selezione è avvenuta per titoli e tramite colloquio, al quale – lo scorso 20 ottobre – si sono presentati 5 dei 7 candidati ammessi. A sbaragliare tutti è stata Passante, che ha totalizzato 76,06 punti. A seguirla nella graduatoria finale: Antonino Morabito Loprete, Anna Maria Pasqualina Renda, Mylene Molina e Domenico La Tessa.

Con la delibera numero 504 del 31 ottobre 2025, la Commissione straordinaria che guida l’Asp ha quindi affidato l’incarico a Maria Dolores Passante con decorrenza dal 1° novembre 2025. Succede così a Raffaele Bava, a cui nei mesi scorsi era stata affidata la direzione temporanea del Distretto.

Passante, classe 1957 e una specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, manterrà l’incarico di direttore del Distretto sanitario unico – si legge nella delibera – fino al collocamento a riposo. Nel documento si chiarisce altresì che «nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l'incarico, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati».