Il commissario straordinario Sestito ha conferito l’incarico al direttore del Pronto soccorso dello Jazzolino. Determinanti l’esperienza quarantennale nel settore e le competenze gestionali maturate alla guida della rete dell’emergenza provinciale

Il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, Angelo Vittorio Sestito, ha conferito l’incarico di direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza a Vincenzo Natale, attuale direttore dell’Unità operativa di Pronto soccorso e Medicina d’urgenza.

La decisione – si legge in una nota – arriva al termine di un avviso interno per soli titoli, indetto nello scorso mese di marzo, finalizzato a coprire una delle posizioni chiave nella gestione operativa dell’assistenza sanitaria sul territorio provinciale.

Alla selezione, riservata ai direttori di struttura complessa afferenti al dipartimento, avevano partecipato due figure di primo piano dell’ospedale “Jazzolino”: Michele Comito, direttore della Struttura complessa di Cardiologia-Utic (ed ex consigliere regionale), e lo stesso Natale.

La scelta della Direzione generale, supportata dal parere favorevole del direttore sanitario aziendale Ilario Lazzaro, è ricaduta su Natale a seguito di una valutazione comparativa dei curricula e delle esperienze professionali maturate. L’incarico, ai sensi della normativa vigente, ha natura fiduciaria ma deve fondarsi su criteri oggettivi di capacità organizzativa e gestionale.

Nelle motivazioni della delibera, il commissario Sestito ha evidenziato il profilo professionale di assoluto rilievo del dottor Natale. Tra gli elementi che hanno portato alla nomina figurano: un’esperienza quarantennale maturata interamente nel settore della medicina d’emergenza-urgenza; la direzione ininterrotta, dal 2009 a oggi, della Struttura complessa di Pronto soccorso, dopo avere guidato in precedenza il servizio Suem 118; le competenze gestionali dimostrate nella conduzione della rete aziendale dei Pronto soccorso, che comprende l’Hub di Vibo Valentia, gli Spoke di Tropea e Serra San Bruno e le articolazioni territoriali; la capacità di gestione autonoma delle risorse umane, tecniche e finanziarie; la valutazione “ottima” ottenuta negli ultimi sette anni in termini di performance organizzativa e individuale.

«Il nuovo incarico di direttore di dipartimento avrà una durata di cinque anni, con possibilità di rinnovo, e decorre immediatamente dalla data di pubblicazione della delibera», conclude la nota.

Come previsto dalla normativa vigente, il dottor Natale manterrà contestualmente la direzione della Struttura complessa di Pronto soccorso e Medicina d’urgenza.

Per quanto riguarda l’aspetto economico, la delibera stabilisce una maggiorazione della retribuzione di posizione connessa alla funzione dipartimentale pari a 15.889,80 euro lordi annui.