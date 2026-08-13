È stata conclusa la procedura straordinaria autorizzata da Azienda Zero. Complessivamente saranno selezionati 70 professionisti, dieci dei quali destinati al Gom di Reggio Calabria

L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia accelera sul reclutamento del personale infermieristico. Con la delibera n. 474/CS/2026 è stata approvata la graduatoria della procedura straordinaria avviata nel giugno scorso per l’assunzione a tempo determinato di 70 infermieri, dei quali 60 destinati all’Asp di Vibo Valentia e 10 al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

Gli incarichi avranno una durata di nove mesi, eventualmente prorogabili. La procedura era stata indetta con la delibera n. 302/CS/2026 ed è stata portata a conclusione, sottolinea l’Azienda sanitaria, in tempi particolarmente contenuti.

La carenza di personale e la procedura straordinaria

Alla base dell’avviso c’è la necessità di fare fronte alla carenza di personale infermieristico, una situazione che ha spinto l’Asp a ricorrere a uno strumento straordinario con l’obiettivo di garantire la continuità dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e la sicurezza nell’erogazione delle cure.

La scelta, spiega l’Azienda, è stata condivisa e autorizzata da Azienda Zero ed è maturata anche a causa delle difficoltà incontrate nel reperire infermieri attraverso gli strumenti ordinari di reclutamento, compreso lo scorrimento delle graduatorie già esistenti.

Da qui la decisione di procedere attraverso un iter più rapido per rispondere a una necessità definita «contingente e indifferibile». Dall’indizione dell’avviso nel mese di giugno fino all’approvazione della graduatoria, l’intero procedimento amministrativo e selettivo è stato quindi completato nell’arco di poche settimane.

Sessanta infermieri per l’Asp di Vibo

Per il sistema sanitario vibonese il dato più rilevante riguarda i 60 professionisti che potranno essere reclutati dall’Asp di Vibo Valentia. Il loro ingresso dovrebbe consentire di rafforzare gli organici delle strutture aziendali in una fase nella quale la disponibilità di personale infermieristico continua a rappresentare uno degli elementi essenziali per assicurare continuità e qualità dell’assistenza.

La Direzione aziendale esprime «piena soddisfazione per il risultato raggiunto» e ringrazia il personale coinvolto nelle diverse fasi della procedura per «l’impegno, la professionalità e la disponibilità» dimostrati.

Secondo l’Asp, la conclusione dell’iter rappresenta anche un segnale della capacità dell’Azienda di ricorrere a strumenti straordinari quando le esigenze assistenziali richiedono interventi tempestivi.

La Direzione ribadisce infine che il rafforzamento degli organici e la valorizzazione delle professionalità sanitarie resteranno tra le priorità dell’Azienda, nella prospettiva di garantire servizi più efficienti, maggiore sicurezza e una migliore qualità delle cure.