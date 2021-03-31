Il deputato cinquestelle ringrazia il commissario Bernardi e loda i medici volontari: «Il loro impegno è commovente»

«La campagna vaccinale anti-Covid prosegue spedita nel Vibonese. L’ultimo report risalente a sabato scorso ci consegna numeri confortanti: circa 20mila somministrazioni totali per oltre 1000 vaccinazioni giornaliere, 1.227 per essere precisi». È quanto scrive il deputato vibonese del Movimento cinque stelle Riccardo Tucci, riportando i dati dell’andamento della campagna vaccinale riferiti a sabato scorso.

Il portavoce pentastellato rileva come sia «da sottolineare il fatto che tra i medici addetti alla somministrazione la gran parte sono volontari (36 su 40); a loro e al restante personale sanitario va tutto il mio plauso e sentito ringraziamento. È commovente il loro spirito di sacrificio e non finirò mai di essergli riconoscente per quello che stanno facendo. Desidero infine ringraziare la commissaria dell’Asp Maria Pompea Bernardi per l’ottima organizzazione messa in piedi. Di questo passo, sono fiducioso, torneremo presto a riveder le stelle».