Blood sample with respiratory coronavirus positive
Balzo in avanti dei contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Calabria. Secondo quanto riporta il bollettino della Regione Calabria sono infatti 933 i nuovi positivi nella giornata di oggi (erano 705 ieri) a fronte di 11mila e 142 tamponi effettuati. Sono 4 i morti, 172 le persone guarite. Per quanto riguarda gli accessi in ospedale, sono – 2 in area medica nelle ultime 24 ore e +2 in terapia intensiva,
Questi i dati dei nuovi positivi nelle singole province:157 Catanzaro, 308 Cosenza, 325 Reggio Calabria, 39 Crotone, 102 Vibo Valentia, 2 altre Regioni o Stati esteri.
In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.606.560 (+11.142). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 104603 (+933) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.
Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:
– Catanzaro: in reparto, 8 in terapia intensiva, 1333 in isolamento domiciliari) 12263 guariti, 174 deceduti.
– Cosenza: 86 in reparto, 11 in terapia intensiva, 3578 in isolamento domiciliare; 28407 guariti, 707 deceduti.
– Crotone: 14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 545 in isolamento domiciliare; 9192 guariti, 124 deceduti.
– Reggio Calabria: 91 in reparto, 11 in terapia intensiva, 3939 in isolamento domiciliare; 33419 guariti, 448 deceduti.
– Vibo Valentia: 10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1000 in isolamento domiciliare; 7553 guariti, 113 deceduti.
L’ Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi a domicilio”.