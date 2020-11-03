Si tratta di un medico di base, di una dottoressa e di un dipendente comunale. Chiusi Comune, scuola materna e primaria

Arriva anche a Polia il coronavirus e si estende pure a Vibo Valentia. All’esito dei tamponi, a risultare positivi sono un medico di base con studi medici a Polia e Filadelfia, la moglie (anche lei dottoressa) che però opera a Vibo, ed un dipendente del Comune di Polia. Asp e forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire i contatti avuti dalle tre persone contagiate e si attende l’esito dei tamponi effettuati sui familiari. Per quanto attiene il dipendente comunale, lo stesso ha avvertito i primi sintomi sabato scorso e ieri il tampone è risultato positivo. A tal fine, il commissario straordinario del Comune di Polia, Salvatore Guerra, ha ordinato la chiusura degli uffici comunali (piano seminterrato, piano terra e primo piano), posti in piazza Pizzonia, per la giornata odierna al fine di effettuare la disinfezione, la pulizia e la sanificazione di tutti i locali. Poiché il dipendente comunale (che si trova in isolamento domiciliare) contagiato è padre di un alunno della scuola primaria sita in via G. Ruscio, il commissario prefettizio ha anche ordinato la chiusura della scuola materna e primaria dalla giornata odierna sino a venerdì.