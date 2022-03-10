Casi in aumento ma anche buone notizie: calano i ricoverati negli ospedali e nessuno si trova in terapia intensiva. Crescono i contagi soprattutto a Vibo, Pizzo, Nicotera, Rombiolo e Filogaso

Sono 273 i nuovi positivi nel Vibonese che portano il totale dei casi attivi a 12.771. La nuova ondata legata al coronavirus ed alle sue varianti non riempie in ogni caso gli ospedali dove i ricoverati sono attualmente solo 9 e nessuno di questi in terapia intensiva, segno che i vaccini stanno funzionando. In ogni caso cresce la preoccupazione per il dilagare del covid nelle scuole ed anche all’interno dell’ospedale di Tropea. Sono 13 qui i positivi al coronavirus tra pazienti, medici e sanitari del reparto di Medicina. Nel reparto di Dialisi, invece, si registra un paziente positivo. Manca tuttavia un numero aggiornato dei positivi comune per comune. A perdere il conto è in particolare il comune di Vibo Valentia dove i positivi sono oltre 400, seguita da Pizzo con oltre 300 positivi, Nicotera con almeno 200 positivi, mentre i casi a Rombiolo sono circa 40 e poco meno di 30 a Ionadi. Oltre 50 i positivi a Filogaso (dove le scuole rimangono chiuse) e casi in costante aumento pure a Tropea, Monterosso Calabro, Vazzano, Vallelonga e Filandari. Proprio nella giornata di ieri si è registrata una nuova vittima da coronavirus nel Vibonese che fanno salire a 154 le vittime dall’inizio della pandemia. I vaccini somministrati giornalmente nel Vibonese si attestano invece sulle 140 dosi.