Vibo Valentia tra le 18 province italiane dove le mutazioni del coronavirus avrebbero innescato un incremento dell’impatto pandemico del Covid. In Calabria preoccupa anche Crotone

Quella di Vibo Valentia è tra le 18 province italiane dove è già in atto un focolaio epidemico causato dalle varianti del coronavirus che provoca il Covid-19. Il preoccupante dato emerge da uno studio pubblicato in esclusiva dall’edizione online del Corriere della Sera ed elaborato da Alberto Gerli, ingegnere italiano specializzato in Texas, «diventato nell’ultimo anno, grazie ai suoi modelli matematici sempre più raffinati – scrive Corriere.it – punto di riferimento per la comunità scientifica e per alcuni tra i più insigni medici ed epidemiologi in Lombardia».

In Calabria, secondo lo studio, l’altra provincia “attenzionata” è quella di Crotone, dove sarebbe riscontrata “un’alta densità di varianti”.

È bene precisare, comunque, che la proiezione di Gerli è esclusivamente matematica, ma i suoi calcoli a inizio ottobre avevano già tracciato in modo quasi perfetto l’intera evoluzione della seconda ondata del coronavirus.

«I profili di rischio – si legge ancora su Corriere.it – sono stati elaborati su base statistica, individuando prima le province con una crescita dei contagi “anomala”, per poi approfondire quale sia al momento la tendenza di quella crescita».