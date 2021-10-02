I tracciamenti sulla popolazione a seguito di due contagi in una scuola elementare hanno permesso di accertare un totale di 16 positivi al virus

«Sono state 48 ore intense, fatte di tracciamenti, tamponi molecolari e test rapidi, al fine di circoscrivere i contagi Covid». E’ quanto spiega il sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari. Un tracciamento partito dopo due casi accertati di virus e la decisione di mettere in quarantena due classi elementari della scuola di Terravecchia: «Sono tutti negativi i risultati dei tamponi degli alunni interessati dal tracciamento» assicura il primo cittadino. [Continua in basso]

Dieci bambini positivi al test rapido

«Nella mattina di ieri, in collaborazione con l’Asp, abbiamo svolto un drive-in presso l’ospedale San Bruno, reso necessario dopo alcuni “casi sospetti” inerenti a bambini frequentanti un asilo privato e alcuni loro contatti diretti. I risultati hanno confermato la positività data dai test rapidi. Si tratta di dieci bambini e un adulto. A questi aggiungiamo altri tre adulti risultati positivi al Covid ma non legati ai casi delle scuole.

Sedici positivi al Covid a Serra San Bruno

I casi attualmente attivi sono, quindi, sedici». Il sindaco comunica che le persone contagiate sono tutte in buone condizioni di salute. «Nei prossimi giorni saranno effettuati i controlli con tampone molecolare ai contatti diretti dei positivi». Infine un appello ai suoi concittadini: «siamo una comunità unita e forte e in questi momenti lo dimostriamo praticando solidarietà e responsabilità. Chi può – conclude il primo cittadino – si vaccini».