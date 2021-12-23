I dati sono stati riportati nel monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Vaccinazioni al 72,5%

In Calabria, nella settimana 15-21 dicembre, è stata registrata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi al Covid per 100.000 abitanti (470) e un aumento dei nuovi casi del 45,1% rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (23%) e in terapia intensiva (12%) occupati da pazienti Covid. Preoccupano i dati nel Vibonese, con 219 positivi ogni 100mila abitanti. Lo rileva il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe.

La popolazione che in Calabria ha completato il ciclo vaccinale, riporta Gimbe, è pari 72,5% contro una media nazionale del 77,9%, a cui aggiungere un ulteriore 3,2% (media Italia 3,1%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 43,7% con una media Italia del 51,2%. L’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia vede quella di Reggio di Calabria con 333, Vibo Valentia 219, Cosenza 152, Crotone 146 e Catanzaro 123.

Il dato in Italia

Sale drasticamente il numero dei nuovi casi di Covid-19 in Italia, cresciuti di ben il +42,3% in 7 giorni. Un netto aumento, pari al 33%, si registra anche nei decessi. Sul fronte ospedaliero crescono ancora i posti letto occupati da pazienti Covid, con un +17% in area medica e +17,3% in terapia intensiva.

20200318 REGGIO CALABRIA Grande Ospedale Metropolitano, emergenza Covid-19. Reparto di Terapia Intensiva. Foto Marco Costantino

Nel dettaglio, dal 15 al 21 dicembre i nuovi casi sono stati 177.257 rispetto a 124.568 della settimana precedente e i decessi 882 rispetto a 663. Gli attualmente di positivi sono stati 384.144 rispetto a 297.394 (+29,2%), le persone in isolamento domiciliare 374.751 rispetto a 289.368 (pari a +29,5%), i ricoveri con sintomi 8.381 rispetto a 7.163 (pari a +17%) e le terapie intensive 1.012 rispetto a 863 (pari al +17,3%).

Il rapporto positivi/persone testate ha raggiunto il 28,1% quello positivi/tamponi molecolari il 10,5%. A livello nazionale, al 21 dicembre, il tasso di occupazione da parte di pazienti Covid è del 13,4% in area medica e dell’11,1% in area critica, con notevoli differenze regionali: la Provincia Autonoma di Trento supera la soglia del 15% in area medica (19,1%) e del 20% in area critica (27,8%); le soglie del 15% per l’area medica e del 10% per l’area critica risultano entrambe superate anche in Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Provincia Autonoma di Bolzano e Veneto.

Nella settimana dal 15 al 21 dicembre si registrano oltre 250 casi di Covid-19 per 100.000 abitanti in metà delle province italiane e aumentano i nuovi casi in tutte le regioni ad eccezione della provincia di Bolzano: si va dal 12,4% del Friuli-Venezia Giulia al 86,3% dell’Umbria.

Le 54 Province l’incidenza supera i 250 casi per 100.000 abitanti: Imperia (861), Treviso (714), Vicenza (597), Venezia (556), Trieste (556), Padova (542), Rimini (518), Verona 451), Milano (450), Reggio nell’Emilia (438), Bolzano (433), Forlì-Cesena (424), Lodi (421), Monza e della Brianza (412), Varese (411), Pordenone (405), Savona (387), Verbano-Cusio-Ossola (386), Ravenna (385), Torino (370), Biella (370), Rovigo (356), Ancona (353), Aosta (353), Bologna (351), Gorizia (348), Pavia (339), Fermo (338), Reggio di Calabria (333), Como (333), Asti (330), Belluno (326), Mantova (322), Cuneo (318), Udine (315), Trento (314), La Spezia (312), Ferrara (306), Modena (304), Caltanissetta (302), Novara (298), Latina (292), Livorno (291), Genova (285), Pistoia (280), Messina (280), Brescia (280), Roma (276), Cremona (268), Napoli (268), Grosseto (264), Sondrio (264), Macerata (257) e Arezzo (254).

Vaccinazioni

Nell’ultima settimana aumenta il numero di somministrazioni di vaccino, sono state 3,7 milioni. In particolare si registra il +13,8% di nuovi vaccinati, che per circa il 40% dei casi riguardano la fascia 5-11 anni, fascia nella quale, al 21 dicembre, si erano raggiunte le 108.112 somministrazioni. Scendono invece i nuovi vaccinati over 12 anni.