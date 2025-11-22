I vari soggetti istituzionali si sono riuniti per definire un nuovo modello di collaborazione socio-sanitaria finalizzato a superare le criticità e accogliere proposte operative

Un confronto ampio e partecipato per individuare soluzioni condivise nella gestione dei Progetti di vita destinati alle persone con disabilità. È l’obiettivo di un recente incontro di cui dà conto l’Azienda sanitaria provinciale, che si è tenuto nella sala consiliare del Comune di Vibo Valentia, nell’ambito delle programmazioni avviate dalla Commissione straordinaria dell’Azienda sanitaria provinciale per il risanamento amministrativo e la regolamentazione delle attività di competenza. A coordinare i lavori sono stati il sovraordinato dell’Asp, Sergio Raimondo, e il direttore sanitario aziendale Ilario Lazzaro. L'incontro ha visto la partecipazione del sindaco di Vibo, Enzo Romeo; degli assessori alle Politiche sociali dei Comuni di Vibo, Lorenza Scrugli, e Serra San Bruno, Carmine Franzè; dei rappresentanti dell’Ambito territorio sociale (Ats) di Vibo, Serra e Spilinga, nonché dal portavoce del Forum del Terzo settore Giuseppe Conocchiella, oltre a dirigenti, assistenti sociali, psicologi, medici e operatori socio-sanitari delle diverse strutture coinvolte.

«La riunione – hanno fatto sapere dall’Asp – ha rappresentato un momento di confronto necessario, secondo tutti i presenti, per affrontare criticità note nella gestione dei Progetti di vita» previsti dall’art. 14 della Legge 328/2000. Tra i temi affrontati, la «mancanza di integrazione tra Servizi sociali e sanitari, la carenza di risorse e personale, e la necessità di migliorare comunicazione e coordinamento tra gli Enti».

Durante l’incontro sono state illustrate diverse proposte operative, tra cui, fanno ancora sapere dall’Asp, lo «sviluppo del Punto unico di accesso (Pua) per facilitare l'accesso alle prestazioni» e l’ipotesi di costituire un «gruppo tecnico ristretto incaricato di elaborare modelli condivisi e favorire una nuova collaborazione» tra Asp stessa, Comuni e soggetti del territorio. «L’incontro suggella un nuovo percorso socio-sanitario condiviso», ha commentato l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Vibo Valentia, Lorenza Scrugli, esprimendo apprezzamento per l’iniziativa.

Positiva poi è stata la valutazione dei professionisti presenti, che hanno sottolineato l’esigenza di «mettere ordine in tematiche delicate legate alla fragilità» e di «rafforzare il dialogo con le famiglie delle persone con disabilità». Tra gli impegni condivisi c’è dunque «l’avvio di un programma di iniziative finalizzate a disciplinare e migliorare gli interventi destinati ai cittadini più vulnerabili». L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo ha ringraziato tutti i partecipanti, ribadendo «l’impegno a lavorare insieme e condividere con tutte le parti sociali per garantire una migliore qualità di vita alle persone con disabilità e alle loro famiglie».

All’incontro erano anche presenti Dolores Passante, direttore del Dsu Vibo Valentia; Carla Montesanti, responsabile del Servizio sociale Ats Vibo Valentia; Maria Grazia Vavalà, dirigente amministrativo del Dsu; Maria Giovanna Daniele e Felice Esposito, assistenti sociali del Dsu; Elisabetta Barillari, dirigente medico del Dsu; Antonietta Ciano, dirigente amministrativo; Andrea Aiello, Unità organizzativa gestione risorse economiche e finanziarie Asp; Graziella Brosio, collaboratore amministrativo Asp; Teresa Politanò, neuropsichiatra infantile; Claudio Calabretta; Maria Teti, assistente sociale Npi; Sara Fiorillo, dirigente delle Professioni sanitarie; Angela Antonietta Malvaso, responsabile del Servizio sociale professionale Asp; Emilio Melluso, del Servizio informatico aziendale Asp Vibo; Elisabetta Raniti, psicologa del Servizio sociale del Comune di Vibo; Emanuela Pietropaolo, assistente sociale del Servizio sociale di Vibo; Sania Pagano, educatrice; Domenico Boninsegna, assistente sociale referente per l’Ats di Spilinga; Rosaria Malvaso, assistente sociale referente per l’Ats di Serra San Bruno e Mary Naso, presidente Angsa.