La testimonianza della famiglia Pugliese dopo giorni di grande preoccupazione: «Ci sono stati vicini con delicatezza e sensibilità. Le storie a lieto fine della nostra sanità devono essere raccontate»

Una storia a lieto fine e, soprattutto, un ringraziamento pubblico rivolto a chi ha contribuito a renderla possibile. La famiglia di Pietro Pugliese ha deciso di esprimere la propria gratitudine al personale medico e sanitario dell’Ospedale di Vibo Valentia, dopo le cure che hanno consentito di salvare la vita dell’uomo.

A farsi portavoce della famiglia è il figlio Riccardo Pugliese, che ha voluto raccontare l’esperienza vissuta e sottolineare la professionalità e l’umanità incontrate durante un momento particolarmente difficile.

«Vogliamo esprimere la nostra più profonda e sincera gratitudine al reparto e a tutto il personale medico e sanitario dell’Ospedale di Vibo Valentia che, con straordinaria professionalità, tempestività e umanità, ha salvato la vita a nostro padre, Pietro Pugliese», racconta la famiglia.

Giorni segnati inevitabilmente dalla preoccupazione, durante i quali i familiari spiegano di avere trovato nel personale sanitario non soltanto competenza professionale, ma anche attenzione nei confronti di chi attendeva notizie sulle condizioni del proprio caro.

«In un momento di grande preoccupazione per la nostra famiglia, abbiamo trovato medici, infermieri e operatori dal cuore grande, che non solo hanno curato nostro padre con eccellenza, ma ci sono stati vicini con delicatezza e sensibilità».

Da qui la scelta di rendere pubblico il ringraziamento, con l’intenzione di raccontare anche quelle esperienze positive che si verificano quotidianamente all’interno delle strutture sanitarie.

«Crediamo che le eccellenze della nostra sanità e le storie a lieto fine debbano essere raccontate e valorizzate», sottolinea Riccardo Pugliese a nome dell’intera famiglia.

Una testimonianza che diventa così un ringraziamento rivolto a quanti hanno assistito Pietro Pugliese e accompagnato i suoi familiari durante quei momenti: dai medici agli infermieri, fino a tutti gli operatori sanitari coinvolti nelle cure.

«A tutti loro va la nostra più sincera gratitudine. In un momento così difficile per noi hanno dimostrato, oltre alla professionalità, una grande umanità».