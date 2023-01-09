L'accordo siglato dalla Regione con il Ministero della Salute prevede una serie di attività. Ecco quanto durerà la convenzione

I medici dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, sono da oggi in servizio in Calabria. Nell’ambito della convenzione stipulata alcuni mesi fa con la Regione Calabria, oggi i medici dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma hanno ufficialmente preso servizio in Calabria effettuando le prime visite all’ospedale “Mater Domini” di Catanzaro. A renderlo noto, con un post su Facebook, è il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto: “Lo scopo della convenzione – ricorda Occhiuto – è potenziare la rete pediatrica regionale, migliorare la capacità di risposta sul territorio e contenere la migrazione sanitaria in ambito pediatrico. L’accordo, della durata di 3 anni, siglato lo scorso 3 agosto presso il Ministero della Salute, prevede una serie di attività che verranno realizzate dal Bambino Gesù in collaborazione con le strutture, gli specialisti e i pediatri della Regione Calabria”. Lo stesso Occhiuto si è recato questa mattina all’ospedale Mater Domini” di Catanzaro per ringraziare di persona i medici del Bambino Gesù e gli operatori sanitari del presidio catanzarese che collaboreranno con i professionisti romani.

