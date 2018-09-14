<p>Interrogazione parlamentare al <strong>ministro della Sanità, Giulia Grillo</strong>, da parte dei deputati del Movimento Cinque Stelle,<strong> Dalila Nesci e Francesco Sapia,</strong> sull’ospedale di Vibo Valentia e il <strong>decesso</strong> dopo il parto di <strong>Tiziana Lombardo</strong>, la 37enne <strong>di Paravati, residente a Ricadi</strong> morta lo scoro anno a 48 ore dal parto. In particolare, i due deputati hanno chiesto al ministro di poter conoscere di “quali informazioni disponga in relazione agli esiti degli accertamenti disposti dal predecessore Beatrice Lorenzin a seguito del decesso dopo il parto della<strong> signora Tiziana Lombardo,</strong> se li reputi esaustivi e se non ritenga di doverne disporre di ulteriori, anche per accertare le attuali condizioni di <strong>sicurezza del punto nascita vibonese”.</strong> \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-18120"></div>\n\nL’interrogazione parlamentare fa seguito ai recenti <strong>esposti dei due deputati alla magistratura</strong> sugli ultimi concorsi indetti dall’Asp di Vibo Valentia: quello per il primario di Ginecologia-Ostetricia, quello per la Pediatria, quello per il responsabile del Distretto unico sanitario e infine quello per individuare il responsabile dell’area Provveditorato, economato e gestione logistica della stessa azienda. Per quanto riguarda <strong>l’ospedale di Vibo,</strong> già il 30 aprile 2015 Dalila Nesci aveva posto la sua attenzione sulla <strong>carenza di personale nel punto nascita</strong> dello Jazzolino e sul reale livello di sicurezza di tutte le strutture, chiedendone la verifica per il tramite del commissario alla Sanità Massimo Scura. Nell’autunno dello scorso anno, Dalila Nesci aveva infine formalmente chiesto al direttore generale del dipartimento della Regione Calabria “Tutela della Salute” di attivare la <strong>commissione aziendale di controllo</strong> e <strong>all’Ispettorato del Lavo</strong>ro di verificare se in quel reparto venga rispettata la normativa sui turni e i riposi obbligatori.\f </p>\n\n \n\n<p><strong style="color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; box-sizing: border-box;"><span style="text-decoration: underline;">LEGGI ANCHE:</span> </strong><strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/4809-vibo-parto-ricadi-inchiesta-tiziana-lombardo-procura/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">Dà alla luce una bimba ma muore in ospedale a Vibo dopo il parto. Indaga la polizia</a></strong></p>\n\n \n\n<p style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/4833-decesso-di-tiziana-lombardo-dopo-parto-10-medici-indagati-nomi/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">Decesso di Tiziana Lombardo dopo parto, 10 medici indagati (NOMI)</a></strong></p>\n\n \n\n<p style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/4842-decesso-tiziana-lombardo-autopsia-vibo-ospedale-ricadi/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">Decesso di Tiziana Lombardo in ospedale a Vibo, eseguita l’autopsia</a></strong></p>\n\n \n\n<p style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/4852-donna-morta-vibo-sospensione-medici-tiziana-lombardo-ricadi/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">Donna morta dopo parto a Vibo, famiglia chiede che Asp valuti sospensione dei medici</a></strong></p>\n\n \n\n<p style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cultura/5978-tiziana-lombardo-amore-morte-libro-vibo-valentia/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">Tiziana Lombardo, l’amore oltre la morte: pubblicato il libro sulla sua tragica fine (VIDEO)</a></strong></p>\n\n \n\n<p> </p>