Roberto Occhiuto annuncia il cambio al vertice: «Continua l’opera di riorganizzazione della sanità calabrese»

Cambio al vertice per tre aziende sanitarie calabresi. Ad annunciarlo è il presidente della Regione, nonché commissario ad acta, Roberto Occhiuto. Vitaliano De Salazar all’Azienda ospedaliera di Cosenza, Vincenzo Spaziante all’Asp Catanzaro e Simona Carbone all’Asp di Crotone: questi i nuovi commissari . «Ho ricevuto poche ore fa una Pec con la quale Gianfranco Filippelli mi comunica la sua volontà di dimettersi dall’incarico di commissario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza. Accetto le sue dimissioni, ma la Regione vuole ancora avvalersi di un professionista di grande valore, ed ho dunque proposto al dottor Filippelli di continuare a collaborare con il sistema sanitario della Calabria in qualità di coordinatore della Rete oncologica regionale. Nella giornata odierna ho, di conseguenza, deciso di nominare tre nuovi commissari straordinari». Così in una nota il presidente della Regione Roberto Occhiuto. [Continua in basso]

Vitaliano De Salazar sarà dunque il nuovo commissario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza. «De Salazar è stato direttore generale dello Spallanzani di Roma e del Policlinico universitario Sant’Andrea. Ha, inoltre, avviato e consolidato il 118 del Lazio, oltre ad aver presieduto tre Aziende sanitarie locali laziali».

Vincenzo Spaziante sarà il nuovo commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. «Spaziante – si legge nella nota della Regione – vanta un curriculum di tutto rispetto nelle amministrazioni pubbliche nazionali e locali. Tra i suoi incarichi ricordo quelli di direttore generale del Tesoro, di vice segretario generale della Difesa, di vice capo Dipartimento della Protezione Civile, già assessore e vice presidente della nostra Regione, nonché primo commissario straordinario del governo per la sanità in Calabria».

Simona Carbone sarà, infine, il nuovo commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone. «Carbone è attualmente dirigente del Ministero della Salute con incarico di direttore dell’ufficio di monitoraggio e verifica dell’erogazione dei Lea e dei Piani di rientro della Direzione generale della programmazione sanitaria. Fra gli incarichi, dal 2011 al 2017, ha svolto attività di supporto tecnico-operativo, monitoraggio e verifica nell’ambito della funzione di affiancamento alle Regioni».

«Ringrazio i commissari uscenti, Gianfranco Filippelli, Ilario Lazzaro e Domenico Sperlì, per il prezioso lavoro fatto e per il contributo dato alla Regione. Continua l’opera di riorganizzazione della sanità calabrese – conclude Occhiuto -, in attesa che Azienda Zero sia pienamente operativa già dai primi mesi del prossimo anno».