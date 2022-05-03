Un delegato del sottosegretario per il Sud ha preso parte oggi al vertice svoltosi nella Prefettura del capoluogo alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Roberto Occhiuto

«Oggi con la firma della convenzione tra l’amministrazione provinciale di Vibo Valentia, la Regione Calabria e Rfi- Rete Ferroviaria italiana Spa per la sistemazione dell’area di Fosso Calzone è stato compiuto un passo ulteriore verso la realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia». Lo afferma il sottosegretario per il Sud e la Coesione Territoriale Dalila Nesci, che oggi ha mandato un suo delegato a prendere parte al vertice svoltosi nella Prefettura del capoluogo alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Roberto Occhiuto. «La nuova struttura ospedaliera – aggiunge – è essenziale per garantire al bacino di utenza un presidio sanitario adeguato ed è parte di una più ampia strategia di rilancio della sanità calabrese che dobbiamo portare avanti. Seguo la vicenda già da molti anni e – come rappresentate del Governo sul territorio – sono sempre disponibile per tutti gli ulteriori confronti tra organismi nazionali e locali. È utile avviare ulteriori tavoli tecnico-istituzionali per affrontare le situazioni critiche di altre zone in Calabria che necessitano da anni di presidi ospedalieri. Sono convinta, infatti – conclude il sottosegretario – che è necessario che ciascuno faccia la propria parte per risolvere le criticità esistenti».