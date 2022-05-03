Tutti gli articoli di Sanità
PHOTO
«Oggi con la firma della convenzione tra l’amministrazione provinciale di Vibo Valentia, la Regione Calabria e Rfi- Rete Ferroviaria italiana Spa per la sistemazione dell’area di Fosso Calzone è stato compiuto un passo ulteriore verso la realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia». Lo afferma il sottosegretario per il Sud e la Coesione Territoriale Dalila Nesci, che oggi ha mandato un suo delegato a prendere parte al vertice svoltosi nella Prefettura del capoluogo alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Roberto Occhiuto. «La nuova struttura ospedaliera – aggiunge – è essenziale per garantire al bacino di utenza un presidio sanitario adeguato ed è parte di una più ampia strategia di rilancio della sanità calabrese che dobbiamo portare avanti. Seguo la vicenda già da molti anni e – come rappresentate del Governo sul territorio – sono sempre disponibile per tutti gli ulteriori confronti tra organismi nazionali e locali. È utile avviare ulteriori tavoli tecnico-istituzionali per affrontare le situazioni critiche di altre zone in Calabria che necessitano da anni di presidi ospedalieri. Sono convinta, infatti – conclude il sottosegretario – che è necessario che ciascuno faccia la propria parte per risolvere le criticità esistenti».