«Non ho resistito, ero a Reggio e ho detto, vediamo cosa stanno facendo a Vibo». Il governatore Roberto Occhiuto ha fatto tappa al cantiere del nuovo ospedale dove ha incontrato gli operai intenti a proseguire i lavori. Passi in avanti che il presidente della Regione nonché commissario alla sanità ha salutato con ottimismo: «Sembrava impossibile riavviarlo questo ospedale invece sta crescendo ogni giorno ogni giorno velocemente».