I dem Giovanni Di Bartolo, Ernesto Alecci e Raffaele Mammoliti al governatore: «Si diano risposte con interventi adeguati»

Il Pd interviene in merito alla costruzione del nuovo nosocomio a Vibo Valentia. In particolare, Giovanni Di Bartolo, segretario provinciale Pd Vibo Valentia; e i consiglieri regionali dem Ernesto Alecci e Raffaele Mammoliti spiegano: «Il 19 aprile 2022 il presidente Occhiuto ha comunicato l’emanazione di un ordine di servizio e la redazione del progetto esecutivo del Nuovo ospedale di Vibo Valentia entro i successivi novanta giorni. Decorso questo termine e nel rispetto del cronoprogramma comunicato dalla Regione Calabria, attendiamo di visionare gli elaborati del progetto esecutivo, fondamentale sia per la definizione degli interventi da realizzare sotto il profilo strutturale e impiantistico, sia per la verifica dei livelli qualitativi e di sicurezza previsti». [Continua in basso]

In tale contesto: «Il Partito Democratico mantiene alta l’attenzione sull’attività di riorganizzazione della rete ospedaliera e dell’assistenza territoriale. In particolare, su vicende così importanti che riguardano la vita di ogni giorno delle persone, è necessario – aggiungono – dare risposte con interventi adeguati, tempi certi e trasparenza. Il diritto alla salute dei calabresi è una priorità della nostra agenda per il quale continueremo a promuovere ogni azione utile nel merito sul territorio e in Consiglio regionale».