Le urne premiano il dottore Enzo Natale, alla guida del Pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia

L’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Vibo Valentia ha rinnovato il Consiglio direttivo. Alle urne su 1.170 iscritti, si sono recati al voto in 590. Primo degli eletti con 328 voti il dottore Enzo Natale (in foto), direttore del Pronto Soccorso.

Queste le altre preferenze: 378 voti per il presidente uscente Antonino Maglia; Vincenzo Scarmozzino 357 voti; Loredana Pilegi 349; Giuseppe Crispino 292; Antonio Falduto 290; Francesco Arena 279; Francesco Andreacchi 270; Francesco Mio 259. Per gli odontoiatri nel Consiglio direttivo unico entreranno i dottori Domenico Franzè e Tindarita Todaro.

Gli altri nove medici che hanno riportato voti sono stati: Vito Pio De Nino 257 voti, Francesco Del Giudice 252; Gabriele Lascala 250; Bruno Risoleo 226; Raffaello Barilari 222; Antonella Tripodi 218; Salvatore Dinatolo 214; Rosa Santaguida 190 e Rocco Pistininzi con 183 preferenze.

Il dottore Enzo Natale fa parte del direttivo dell’Ordine provinciale dal 1999 e per quanto riguarda la sua elezione alla presidenza ha spiegato che il tuto verrà deciso nella prima riunione del Consiglio direttivo. Più che probabile, avendo riportato il maggior numero di consensi, che il dottor Enzo Natale presiederà l’Ordine provinciale per il prossimo triennio. Nella prima riunione del nuovo Consiglio direttivo verrà eletto anche il vice presidente dell’Ordine.