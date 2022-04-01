Alfredo Barillari ha preso parte alla Conferenza dei primi cittadini del Vibonese. Sarà avanzata una richiesta di incontro al presidente della Regione Roberto Occhiuto

«Una Conferenza dei Sindaci partecipata in cui sono state ribadite le esigenze sanitarie del nostro territorio: bisogna riattivare la radiologia che vede centinaia di referti fermi, in tal senso è stata garantita la risoluzione delle problematiche dalla prossima settimana e prestare la massima attenzione sul nuovo Decreto ministeriale che ridisegnerà gli standard delle strutture ospedaliere e del quale c’è già una bozza (parlare o raccogliere firme oggi sugli standard degli “ospedali di montagna” del decreto 70 potrebbe essere anacronistico)». Lo afferma il sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari che ieri ha preso parte all’Assemblea dei sindaci del Vibonese, svoltasi nella sala consiliare del Comune di Vibo Valentia, convocata dal sindaco del capoluogo Maria Limardo, in qualità di presidente della Conferenza, per mettere a fuoco i tanti, troppi nodi della sanità pubblica vibonese. [Continua in basso]

Il primo cittadino di Serra ha, altresì, sottolineato in aula l’importanza di«sfruttare le potenzialità del Disegno di legge sulle zone montane, che prevede sgravi e agevolazioni per i medici che scelgono di lavorare nelle aree interne; di dotare l’ospedale di un reparto di riabilitazione e fisioterapia efficace che farebbe risparmiare centinaia di migliaia di euro all’Asp (attualmente i cittadini si rivolgono ai privati) e dotare il personale sanitario di figure specialistiche», nonché «di garantire un servizio di Pronto soccorso efficiente, così come quanto già scritto nei precedenti atti aziendali». E poi aumentare ancora i posti letto di Medicina interna e lungodegenza, dotando l’ospedale di nuovi infermieri, medici e operatori socio-sanitari.

«Ho condiviso – sottolinea oggi Alfredo Barillari – con la presidente Maria Limardo, la richiesta di un incontro con il presidente della Regione Roberto Occhiuto che veda coinvolti Conferenza dei Sindaci e i comuni delle strutture ospedaliere. Massima attenzione e unità di intenti: l’impegno di tutti deve essere al servizio dei cittadini e della tutela al diritto della salute».

