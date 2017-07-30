Il professionista vibonese, da tempo in servizio nel medesimo reparto, ha ottenuto il punteggio più alto nella graduatoria per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura

È il dottor Franco Zappia il nuovo primario del reparto di Chirurgia dell’ospedale “G. Jazzolino” di Vibo Valentia. Sessantenne di Joppolo ma residente a Vibo, lo stimato professionista è già da tempo in servizio nel medesimo reparto ospedaliero dove ha praticamente svolto il ruolo di primario facente funzioni dopo il pensionamento del dottor Franco Petrolo.

Si attende ora solo l’ufficialità, vale a dire la pubblicazione del decreto di nomina da parte del direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Angela Caligiuri, che assegnerà ufficialmente il compito sulla base della graduatoria dell’avviso bandito per il “conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di Chirurgia generale del presidio ospedaliero di Vibo”.

In tale elenco, sulla base del curriculum e del colloquio, Zappia (in foto con una giovane paziente) ha totalizzato 86 punti, avendo la meglio sugli altri sette concorrenti: Carlo Talarico, Arturo Roncone, Francesco Polistina, Francesco Arone, Antonio Trimarchi, Cesare Reggio e Nicola Agostini.

