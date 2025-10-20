Dopo oltre dieci mesi di assenza di un medico di medicina generale sul territorio comunale, l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha conferito un nuovo incarico per la copertura della zona carente di Parghelia. Con Determina n. 1794 del 15 ottobre, la dottoressa Nadia Berardi è stata nominata medico titolare del ruolo unico di assistenza primaria e inserita nell’Aggregazione funzionale territoriale “Costa degli Dei”. «Una notizia di cui siamo lieti e che attendevamo da tempo. Diamo il benvenuto alla dottoressa Berardi, augurandole buon lavoro», ha commentato il gruppo consiliare Guardare al futuro” nel dare la notizia della nuova nomina. L’incarico decorre da oggi 20 ottobre, data in cui è «prevista anche l’apertura dello studio medico convenzionato in via Principe Umberto n. 12, per il quale è stato rilasciato nulla osta igienico-sanitario dal dipartimento di Prevenzione dell’Asp», ha sottolineato il capogruppo in Consiglio, Daniele Vasinton.

«La carenza di un medico di base a Parghelia si protraeva da dicembre 2024, a seguito della cessazione del precedente incarico. La zona era stata ufficialmente inserita tra quelle scoperte con delibera n. 188 del 21 maggio di quest’anno, insieme ad altre aree della provincia di Vibo Valentia. Siamo contenti che finalmente sia arrivato il medico di base nella nostra comunità – hanno fatto sapere a il Vibonese da “Guardare al futuro” –, un segnale estremamente positivo per il nostro territorio e non solo, essendo un’area a grande vocazione turistica. Una boccata d’ossigeno per i residenti, soprattutto, in particolare per la fascia anziana del paese che ha difficoltà a potersi spostare verso Tropea, anche per carenza di mezzi pubblici. Tuttavia – hanno poi sottolineato – la questione poteva essere gestita benissimo tempo addietro, perché in previsione del pensionamento bisognava agire fin da subito con un nuovo incarico. Così non è stato e questo, purtroppo, si è tradotto in un grande problema per la comunità di Parghelia rimasta sguarnita per lungo tempo di uno dei servizi più essenziali».

Una circostanza, la sede vacante del medico di base, «più volte evidenziata da parte nostra – ha poi concluso l’opposizione –, specie in Consiglio comunale, poiché quanto poi si è venuto a verificare era stato prospettato con ampio margine di anticipo. Tuttavia, la questione ha continuato a gravare per tutti questi mesi sulla nostra comunità, mentre da parte dell’Amministrazione comunale abbiamo ricevuto soltanto una breve comunicazione dal sindaco Landro circa una pec inviata dall’Amministrazione all’Asp ma di cui, ad oggi, non se ne conosce ad oggi il contenuto».

La dottoressa Berardi, attualmente impegnata nel corso di formazione specifica in Medicina generale, svolgerà la propria attività con turni prioritari nell’ambito dell’Aft di riferimento e nelle strutture territoriali individuate dall’Asp. Con questa nomina, l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia intende colmare una delle carenze assistenziali più rilevanti della zona tirrenica vibonese, restituendo al territorio un presidio di medicina generale stabile.