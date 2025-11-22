Il convegno è promosso dall’Arci e rientra nell’ambito della X edizione della rassegna “Medicina del territorio”. In campo valenti specialisti della materia

“Il mondo della tiroide: Piccola ghiandola, grande equilibrio, tutto quello che c'è da sapere”. Questo il titolo del convegno in programma domenica 23 novembre a Rombiolo , promosso dal locale circolo Arci con il patrocinio dell'amministrazione comunale. L'incontro, moderato dal vice presidente Arci Michele Antonio Donato , fa parte dell'annuale rassegna “ Medicina del territorio ”, giunta alla sua decima edizione . Il tutto si svolgerà all'interno dell'Auditorium cittadino , a partire dalle ore 18 . Dopo i saluti di rito del presidente Arci, Francesco Ferraro , e del sindaco di Rombiolo, Caterina Contartese , l'evento proseguirà con gli interventi in sala di diversi esperti del settore. Ad introdurre l'argomento sarà, nello specifico, la dottoressa Stefania Giuliano , dirigente medico presso l'Unità operativa di Endocrinologia dell'Azienda ospedaliera universitaria “ Renato Dulbecco ” di Catanzaro, nonché referente regionale dell'associazione “Medici endocrinologi”.