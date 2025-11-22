Il convegno è promosso dall’Arci e rientra nell’ambito della X edizione della rassegna “Medicina del territorio”. In campo valenti specialisti della materia
“Il mondo della tiroide: Piccola ghiandola, grande equilibrio, tutto quello che c'è da sapere”. Questo il titolo del convegno in programma domenica 23 novembre a Rombiolo, promosso dal locale circolo Arci con il patrocinio dell'amministrazione comunale. L'incontro, moderato dal vice presidente Arci Michele Antonio Donato , fa parte dell'annuale rassegna “ Medicina del territorio”, giunta alla sua decima edizione. Il tutto si svolgerà all'interno dell'Auditorium cittadino, a partire dalle ore 18. Dopo i saluti di rito del presidente Arci, Francesco Ferraro, e del sindaco di Rombiolo, Caterina Contartese, l'evento proseguirà con gli interventi in sala di diversi esperti del settore. Ad introdurre l'argomento sarà, nello specifico, la dottoressa Stefania Giuliano, dirigente medico presso l'Unità operativa di Endocrinologia dell'Azienda ospedaliera universitaria “ Renato Dulbecco ” di Catanzaro, nonché referente regionale dell'associazione “Medici endocrinologi”.
Seguiranno le relazioni degli specialisti in Endocrinologia e Malattie del metabolismo, Marianna Molinaro (Quando l'equilibrio si spezza: Ipotiroidismo e Ipertiroidismo) e Antonino Raffa (La patologia modulare tiroidea), e della stessa dottoressa Giuliano (Il carcinoma tiroideo: dal sospetto clinico al trattamento personalizzato). In Italia soffrono di problemi tiroidei circa 6 milioni di persone. L'incidenza è maggiore nelle donne (5-10 volte in più che negli uomini). Le patologie più comuni includono ipotiroidismo, tiroidite di Hashimoto e gozzo, quest'ultimo spesso correlato a carenza di iodio. Una malattia molto diffusa, dunque. Da qui l'importanza di convegni sul tema come quello in programma domenica prossima a Rombiolo.