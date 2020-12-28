Lo ha disposto il presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì sulla base delle comunicazioni fornite dall’Asp di Vibo. Leggi l'ordinanza completa

Il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì ha firmato l’ordinanza (la n. 98 del 28 dicembre) che dispone la zona rossa per il comune di Fabrizia e la frazione Piscopio di Vibo Valentia. Provvedimento – si legge nell’atto – che scaturisce dal fatto che “il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia ha comunicato in data 27 dicembre 2020 che nel comune di Fabrizia e nella frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia, si registrano focolai epidemici che destano particolare attenzione, tale da doversi ritenere utili provvedimenti restrittivi nei rispettivi territori; negli ultimi giorni si è registrato un cospicuo incremento, in termini assoluti e percentuali sulla popolazione residente, di casi confermati Covid-19, che si è tradotto nell’incremento dei casi per 1000 abitanti, che ha assunto valori di gran lunga superiori ai dati medi regionali“. [Continua]

L’andamento epidemiologico a Fabrizia e Piscopio, “si presenta pertanto in rapida evoluzione e appare necessario, in base a quanto comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia, mantenere elevato il livello di precauzione, di contenimento dei contagi e mitigazione della curva epidemica, in detti territori, rafforzando le misure stesse e il livello di attenzione della popolazione, al punto da determinare una rapida inversione della tendenza documentata con una ripresa del contagio in un contesto di incidenza molto elevata che avrebbe conseguenze molto gravi per le zone limitrofe e per l’intera Regione”.

Stando ai dati ufficiali nella frazione vibonese si registrano 46 casi ma il numero è certamente da rivedere al rialzo dopo la campagna di screening effettuata nella giornata di ieri, tanto che da dati ancora ufficiosi il numero dei positivi si aggirerebbe intorno agli 80 casi. A Fabrizia, altresì, sono 24 i casi positivi conclamati attraverso tampone molecolare mentre ulteriori sei casi sono emersi dai test rapidi. Si resta in attesa del responso di altri 22 tamponi molecolari effettuati nelle ultime ore.

Pertanto, nei due centri, nei giorni compresi fra il 28 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 3 del Dpcm del 3 dicembre scorso con le relative restrizioni. LEGGI L’ORDINANZA COMPLETA