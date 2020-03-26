Il partito esprime soddisfazione per la marcia indietro dell’Asp di Vibo sul declassamento in Punto di primo intervento

“Quando la comunità si unisce ed i rappresentanti istituzionali fanno sentire la loro voce nel silenzio e senza propaganda, chi è preposto a prendere le decisioni riflette e si apre ad un ampio confronto facendo prevalere il buon senso e le necessità di recepire le istanze di un intero territorio. Prendiamo atto, con viva soddisfazione, della nuova decisione dei dirigenti dell’Asp di Vibo in merito al trasferimento degli anestesisti e la conseguente riapertura del Pronto soccorso dell’ospedale di Serra San Bruno. Ribadiamo una volta ancora – sostiene il gruppo di Forza Italia di Serra San Bruno – che questo è il momento della responsabilità e dell’unità ed a questo ci limitiamo, rimanendo comunque vigili affinchè i diritti della comunità in cui viviamo siano rispettati e garantiti. Un doveroso ringraziamento ci sentiamo di rivolgerlo a tutto il personale sanitario del “San Bruno” che tra mille difficoltà e paure sta continuando a lavorare ed ai medici rianimatori che hanno dato la disponibilità ad implementare la continuità assistenziale con ulteriori prestazioni e ore di straordinario pur di garantire il Pronto Soccorso a Serra San Bruno. Un grazie va ai commissari straordinari che amministrano il Comune ed a tutti gli attori politici che si sono esposti per questa causa, in particolare il senatore Mangialavori che, da noi interpellato nell’immediatezza della notizia, si è immediatamente attivato per una pronta soluzione”.