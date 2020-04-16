L’Asp rende noto il calendario per l’accesso nei centri vaccinali che subirà limitazioni a causa dell’emergenza coronavirus

L'Asp di Vibo Valentia riprende la somministrazione delle vaccinazioni in tutto il territorio provinciale a partire dal 20 aprile, ma considerata l'attuale emergenza Covid-19 ed al fine di garantire prioritariamente prestazioni sicure per il pubblico e per gli operatori, l'accesso ai centri vaccinali subirà delle limitazioni imposte dalla necessità di rispettare le previste misure di distanziamento sociale, per la riduzione del contagio ed al fine di prevenire la diffusione della malattia.Pertanto in un primo periodo, e fino a nuove disposizioni, saranno garantite soltanto le vaccinazioni delle gravide e le vaccinazioni previste per i bambini entro l'età di 24 mesi, al fine di completare il ciclo primario delle vaccinazioni di età pediatrica.

Temporaneamente le vaccinazioni previste per gli utenti di Monterosso Calabro e Maierato saranno effettuate nel servizio vaccinazioni di Pizzo, mentre le vaccinazioni previste per gli utenti di Rombiolo saranno effettuate presso il servizio vaccinazioni di Mileto. Per garantire l’accesso sicuro ai bambini da vaccinare ed al fine di evitare assembramenti nelle sale d’attesa è necessaria: la prenotazione telefonica obbligatoria poichè non saranno vaccinati utenti pervenuti con accesso spontaneo e non prenotati; l’attesa dell’utente all’esterno della struttura, in macchina ove possibile. L’utente verrà inoltre contatto telefonicamente per accedere all’ambulatorio vaccinale.

E’ necessario poi l’afflusso di un bambino alla volta accompagnato da un solo genitore o tutore, che sia in stato di buona salute e munito di mascherina. Nella tabella allegata sono indicate le sedi vaccinali che saranno attive, con i relativi tempi di apertura ed i recapiti telefonici di riferimento, per le prenotazioni ed eventuali ulteriori informazioni.