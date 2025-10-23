Da lunedì scorso è operativo sul territorio comunale di Rombiolo un nuovo medico di base, la dottoressa Martina Piluso. L’assegnazione, attesa da tempo dalla cittadinanza, arriva in risposta a una situazione sanitaria che negli ultimi mesi aveva generato preoccupazione per la carenza di figure mediche di riferimento. Il sindaco Caterina Contartese e l’Amministrazione comunale che l’anno accolta, in una nota diffusa attraverso i propri canali ufficiali, hanno comunicato che «per consentire l’avvio tempestivo del servizio, sono stati temporaneamente messi a disposizione i locali della Guardia medica. Si tratta di una soluzione provvisoria, in attesa che la dottoressa possa organizzare in autonomia una sede definitiva per l’attività ambulatoriale».

L’arrivo del nuovo medico è stato inoltre definito dall’Amministrazione come il «risultato di un percorso avviato nei mesi scorsi, fatto di interlocuzioni con gli Enti preposti e di un impegno volto a rispondere alle esigenze della popolazione locale. Ringraziamo l’Azienda sanitaria provinciale per la collaborazione e diamo ufficialmente il benvenuto alla nuova professionista».