Sanità

Sanità a Vibo e provincia: un’attesa da guinness, prenotazioni anche fino al 2031

ATT. PEREGO E CATTANEO - OSPEDALE NIGUARDA REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA MEDICI PAZIENTI INFERMIERI RIANIMAZIONE SANITA' - Fotografo: FOTOGRAMMA DEL PUPPO

Liste d’attesa infinite a Vibo, Soriano, Tropea e nei Poliambulatori di Pizzo, Serra e Moderata Durant. Un primato negativo con veri e propri casi da record