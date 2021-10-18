La struttura guidata da Massimo L’Andolina. Il commissario dell’Asp Maria Bernardi: «Questo riconoscimento certifica che la nostra Azienda è capace di vitalità e innovazione»

L’ambulatorio di reumatologia dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, con sede presso il presidio ospedaliero di Tropea, è tra i primi in Italia ad aver ottenuto la certificazione Iso 9001:2015 per il percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta). Si tratta del riconoscimento della qualità del modello organizzativo messo a punto dalla struttura sanitaria per garantire standard omogenei nell’erogazione dei servizi sanitari ai pazienti reumatologici affetti da artrite psoriasica e Axial Spa. Il progetto, svolto con il supporto metodologico ed organizzativo della società Opt Srl consulenza di direzione-Milano e la sponsorizzazione di Novartis Farma Spa, è durato circa 16 mesi ed è stato validato da Bureau Veritas, società internazionale nei servizi di controllo, verifica di conformità e certificazione di qualità, che ha evidenziato la piena adeguatezza dei modelli organizzativi adottati. La certificazione di qualità Iso 9001:2015 del Pdta, che ha coinvolto i professionisti, medici ed infermieri, guidati dal referente dell’ambulatorio di reumatologia Massimo L’Andolina coadiuvato da Marco Miceli, si basa sulla verifica periodica dell’applicazione delle regole adottate mediante audit interni da parte dell’ente di certificazione che valuta il livello di applicazione dei protocolli definiti e della loro efficacia attraverso un’analisi dell’andamento degli indicatori di performance. [Continua in basso]

La soddisfazione

«Esprimo la mia più profonda soddisfazione per i risultati raggiunti da Massimo L’Andolina e la sua équipe. Questo riconoscimento, rilasciato da una società internazionale nei confronti di una nostra struttura, certifica che la nostra Azienda è capace di vitalità, innovazione e di stare al passo con realtà più blasonate. Il nostro compito, per come stiamo già procedendo, è quello di stimolare, premiare e incentivare il merito», ha dichiarato il commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia Maria Bernardi. Per Massimo L’Andolina, invece, «questo riconoscimento premia vent’anni di lavoro che è servito anche ad evitare a centinaia di pazienti e alle loro famiglie i disagi relativi ai soliti viaggi della speranza».

Infine, secondo il referente sanitario aziendale Antonio Talesa, «con questa certificazione l’Azienda ha raggiunto quindi un importante traguardo e ottenuto un riconoscimento che premia il lavoro che viene svolto quotidianamente dal personale sanitario e che rappresenta un ulteriore garanzia della qualità dei servizi erogati sul nostro territorio».