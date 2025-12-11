Il sodalizio sollecita maggiore attenzione al territorio con la creazione di un Poliambulatorio specialistico, una postazione 118 stabile e Casa di comunità: «Neppure un euro dei fondi del Pnnr Missione 6 salute è stato destinato dall’Asp al centro costiero»

Maggiori servizi e attenzione alle comunità costiere. È la richiesta della Pro loco di Vibo Marina Aps che, alla luce dell’emergenza sanitaria che coinvolge l’intero comprensorio provinciale, interviene per segnalare le gravi criticità che attanagliano la popolosa frazione.

«Nel territorio Asp di Vibo Valentia – scrive la Pro loco - è all’attenzione di tutti il grave depotenziamento degli Ospedali di Vibo Valentia, Tropea, Serra San Bruno. Per garantire il sacrosanto diritto alla salute ben venga ogni intervento utile da parte delle Istituzioni, maggiori finanziamenti per accelerare i lavori del nuovo ospedale provinciale Hub, l’azione persistente e fondamentale di associazioni e comitati cittadini.

Ancora più critica – analizza il sodalizio - appare la situazione della sanità territoriale quella che dovrebbe essere più vicina ai bisogni di cura dei cittadini e che, se non funziona, intasa il Pronto soccorso. Alcuni comuni, anche piccoli, sono riusciti giustamente a garantirsi per il presente o il futuro delle postazioni sanitarie; ma persistono comunque disuguaglianze di prestazioni tra i vari territori che andrebbero riviste e colmate, dovute anche al mancato decentramento dei servizi sanitari nelle periferie o ad una geografia sanitaria statica nel tempo che non tiene conto di nuove importanti realtà urbane.

Vibo Marina, «periferia di degrado»

Tra queste spicca Vibo Marina: «È la Comunità più popolosa di tutta la provincia dopo il capoluogo di cui è frazione; circa 10.000 abitanti, in un territorio marittimo-portuale-industriale-ferroviario-turistico di rilevanza nazionale/ internazionale. Appare però come una periferia in degrado o un posto di frontiera, lasciata priva di edifici e dei servizi pubblici necessari, delle indispensabili postazioni sanitarie pubbliche di prossimità, per prevenzione malattie, per le diagnosi e cure primarie; pertanto diversi cittadini oramai rinunciano alle cure», sostiene la Pro loco.

Dure le critiche: «Neppure un euro dei fondi del Pnnr Missione 6 salute è stato destinato dall’Asp alla Comunità di Vibo Marina che è stata lasciata fuori da un piano innovativo così importante». Eppure «l’obiettivo era anche quello di rafforzare i servizi assistenziali erogati sul territorio per perseguire la garanzia dei lea, potenziare e creare nuove strutture e presidi territoriali riducendo le disuguaglianze, garantendo un accesso equo e capillare alle cure con servizi di prossimità quanto più vicini ai bisogni dei cittadini».

Le richieste

Da qui la richiesta affinché la frazione venga dotata di servizi essenziali per il benessere della comunità.